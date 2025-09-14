Без лишней химии и затрат: как вырастить укроп за две недели

Поспорить с тем, что вкусы овощей и трав с огородами и магазина отличаются. В своем саду мы точно знаем, чем обрабатывают растения и убеждаемся в их безопасности и натуральности.

Семена укропа в сравнении с готовыми пучками стоят дешевле, а затраты на его выращивание минимальные. Один из вариантов — осенний посев после уборки остального урожая. Укроп стоит засеивать на грядки, где до этого росли капуста или огурцы, так как после этих культур почва рыхлая и плодородная.

Для начала нужно неглубоко прорыхлить почву, примерно на 2-3 сантиметра. Рассыпать семена стоит из расчета около 2-3 грамм на квадратный метр. Это больше, чем весной, но так возрастает вероятность всхожести. После посадки немного присыпаем все землей и поливаем теплой воды раз в 3-4 дня, если нет дождей.

Во время холодов укроп быстро замерзает без укрытия, поэтому стоит искусственно поддерживать теплый климат. Для этого перед посадкой вымачиваем семена в теплой воде в районе 12 часов, затем подготавливаем теплицы — верхняя часть пятилитровых бутылок. Укроп в этом случае стоит засеивать по лункам а не по рядам, чтобы была возможность их накрыть.

Для более эффективного всхода автор канала «» советует вымачивать семена в водке. Для одной чайной ложки семян понадобится примерно 20 миллилитров спирта, выдерживать строго 15 минут — так семена не будут повреждаться.

