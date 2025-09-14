Забытая значимость всеми известного сельдерея: как он стал популярен

фото: pixabay.com

Тяжело найти человека, который не слышал о полезных свойствах сельдерея. На самом деле, так было уже в древности, например, его листья находили в гробнице Тутанхамона, а на Сицилии выпускали моменты с изображением этого продукта.

Долгое время сельдерей не считали чем-то съедобным. В Древнем Египте его использовали как лекарство, в Греции почитали и создавали из него украшения для себя и своего дома, плели венки, которыми награждали победителей спортивных соревнований.

В пищу растение стали употреблять только в средние века в Европе. Селекция помогла избавить овощ от горечи и сделала его одним из самых почитаемых даже при королевских дворах. По словам канала «Умная ферма Gronics», в России растение появилось в XVIII в., тогда его развешивали в доме вместе с луком и чесноком.

