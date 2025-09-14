Россиянам объяснили, каким комнатным растениям не вредит жара в квартире

Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко рассказала RT, какие комнатные растения легче переносят жару в помещении.

© unsplash

«Легче переносят жару и духоту в комнате из-за включённого отопления растения с толстыми листьями типа крассулы — из-за толстых плотных глянцевых листьев, напоминающих монетки, её ещё называют "денежным деревом" — и в целом растения нетропического климата. Потому что тропики — это высокая влажность, а сильное отопление — это всегда сухой воздух», — объяснила собеседница RT.

Сухой воздух не страшен также многим драценам, нолинам, сансевиерам, фикусам, хлорофитумам и фиалкам.

«Но температура выше 25 градусов, к примеру для фиалок, — проблемная. Кроме того, прямые лучи солнца сжигают их листья. Так что фиалки лучше не ставить на подоконник, если это не северная сторона. Хорошее место для фиалки — специальная полка, подсвеченная фитолампой», — добавила Татаренко.

Она также напомнила, что с излишней сухостью воздуха в отапливаемой комнате можно бороться, поставив растения в поддон с керамзитом, куда налита вода, или же установив увлажнитель воздуха.

«Многие думают, что жара от отопления не страшна кактусам — и ошибаются. Кактусам нужна сухая прохладная зима. По сути, небольшое понижение температуры и сокращение полива — это общая рекомендация для зимовки всех растений. Чтобы весной они хорошо росли и цвели, им нужен период покоя, отдыха. А если понижение температуры невозможно, необходимо хотя бы сократить полив», — заключила биолог.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, что герань и эвкалипт являются хорошими «санитарами» для дома, так как выделяют фитонциды и создают менее благоприятную среду для микробов.