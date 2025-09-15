Как заготовить веники правильно

Раньше банные веники выглядели как пучок связанных между собой древесных веток. Но с развитием общества их создание стало целой технологией, а баня — культурой.

© ГлагоL

Для начала стоит определиться с размером веника и его назначением. Если вы хотите распариться до самого красна, то подойдут крупные и жесткие, в массажных целях — мягкие и пушистые.

Заготовкой стоит заниматься в сухую погоду, чтобы листья не начали гнить, а равномерно просыхали. По этой же причине нельзя складывать заготовки плотным слоем.

Для веника стоит выбирать облиственные побеги молодых растений шириной до 0.5-0.7 сантиметров. Самые толстые ветки отправляются внутрь, снаружи располагаются более мягкие и тонкие. Основание зачищают от зелени и перевязывают джутовым шпагатом.

Так автор канала «Сосед-Домосед» советует делать заготовки только из чистых и здоровых растений. Для этого нужно отойти вглубь от промышленных зон примерно на 3 километра, а от автотрасс на 1.

