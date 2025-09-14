Дрессировщик объяснил умение собак брать след

Обоняние у псовых связано со зрением.

© unsplash

Они «видят носом», формируя посредством запахов образ объекта и путь до него, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Сергей Жиркевич.

«Если бы вы представили себе, как видит, как понимает, как ощущает собака след, то она бы видела определённый коридор. Некий туннель. У каждого человека есть свой запах, он индивидуален. И собака видит этот туннель, и она идёт по этой дорожке. То есть они видят носом и формируют образ. Есть некая нейронная связь, нейронный канал между органом обоняния и корой большого полушария, которая отвечает за зрение. То есть это значит, что у собаки формируется образ. Это некая магия для нас».

Ранее эксперт призвала дрессировать щенков с первых дней после их появления в доме.