Два урожая моркови в год: секреты позднего посева

Идея сеять морковь в зиму, на первый взгляд может показаться странной. На самом же деле это не только экономит время весной, но и позволяет собрать в два раза больше корнеплодов.

Приступать к позднему посеву стоит в тот период, когда температура воздуха уже не поднимается выше нуля. Грядки для моркови нужно выбирать так, чтобы на них попадал максимум солнца. При возможности используйте места с плодородной, суглинистой почвой.

Для посадки лучше выбирать сорта среднего срока созревания. Закапывать их стоит на глубине примерно 2.5 сантиметра, сверху накрывать ветками, подсолнечными или кукурузными стеблями.

Автор канала «Антонов сад — дача и огород» советует убирать ветки сразу после таяния снега и заменять их на нетканый материал. Далее можно продолжать уход по обычному плану.

