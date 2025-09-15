Ветеринар рассказал, какая музыка помогает питомцу пережить осеннюю депрессию

У животных есть свои музыкальные предпочтения, они могут отличаться. Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что для кошек трудно подобрать подходящую музыку, но классические произведения со скрипочными нотами высокого регистра могут им нравиться благодаря сходству с их звуковым «лексиконом».

© Вечерняя Москва

Он отметил, что осенняя депрессия у животных связана с уменьшением светового дня. Для улучшения их настроения можно увеличить искусственное освещение.

— При этом важно давать кошке или собаке свободу выбора: если хочет остаться в темноте, не стоит заставлять. Лучше окружить животное теплом, заботой и вниманием, можно добавлять витамины, а также попробовать включать музыку, — объяснил специалист.

Шеляков подчеркнул, что кошки, как свободолюбивые животные, должны иметь доступ во все комнаты. Если им не нравится музыка в каком-то помещении, они сами уйдут, что поможет понять предпочтения питомца и скорректировать выбор музыки.

Он также указал, что классическая музыка способствует спокойствию и повышает удои у коров, а рок вызывает раздражение и повышенный адреналин. В стрессовых ситуациях рок может быть полезен, но для снятия стресса лучше выбрать классическую музыку, сообщает Life.ru.

Кошачье мурчанье снижает уровень тревоги и облегчает боль благодаря низкочастотным вибрациям, рассказала практический психолог Любовь Полякова.

Людям с тревожным типом привязанности не рекомендуется заводить домашних животных, так как они могут испытывать усиление стресса вместо ожидаемой поддержки.