Что можно посадить на даче поздней осенью

Самое время заняться подзимними посевами. Биолог Михаил Краснов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что нужно успеть посадить осенью.

Опытные огородники знают: если с осени привести в порядок участок, весна пройдет не так хлопотно, как обычно. Долгие годы я, например, старался навести на нем идеальный порядок, но по весне все равно страшно напрягался во время посадочной страды. Теперь же многие культуры сею под зиму — несмотря на собственный консерватизм, вынужден признать, что этот способ весьма неплох.

Причем на самом деле под зиму сажают довольно большое количество культур — это, например, зелень и различный лук. В этом году, кстати, у многих огородников не уродился укроп — чахлая зеленушка была, а вот «зонтиков» не случилось. Так вот представьте: только те, кто сеял укроп под осень, получили то, что желали, — необходимые для засолки «зонты»! То же было и с редисом: озимые посевы себя оправдали, весенние прошли с проблемами, редиска у многих быстро ушла в стрелку.

Несомненный плюс подзимнего сева и в том, что всходы культур появляются намного раньше, получаются более крепкими, и часть их точно приносит урожай до момента активизации вредителей. В среднем при подзимнем севе урожай получают на две недели раньше.

Чеснок на зависть

Чеснок высаживают двумя методами: с заглублением зубчиков и обычным.

В Подмосковье достаточно заглубить посадочный материал на 3–5 см. Сажают в удобренную землю, соблюдая между рядками расстояние в 20 см. Сверху можно припудрить золой. Выбирая чеснок, внимательно рассмотрите головку. Зубчики должны быть крупные, ровные, одинакового размера, хорошо показывает себя чеснок на шесть и восемь зубчиков в головке. К лучшим озимым сортам относятся «комсомол», «алькор», «Герман».

И капуста тоже

Этот овощ не часто сеют под зиму, но попробовать стоит. Опасение одно есть: всходы могут вымерзнуть при неустойчивых весенних температурах. Избежать опасности можно, если посеять капусту в теплице.

Ароматная кинза

Всходы кинзы не боятся возвратных весенних заморозков и свободно переживают похолодания до –10 градусов. Глубина посева семян:1–1,5 см. Расстояние между рядами: 25–30 см. Хорошо проявили себя сорта «Шико», «янтарь» и «бородинский»

Лук-порей — победитель

Капризный лук лучше удается через подзимний посев, чем при посеве зимой на рассаду. Глубина заделки семян — 1,5 см. Расстояние между растениями — 8–12 см. Попробуйте сорта «Веста» и «победитель»

Петрушку не забываем

Листовая петрушка — еще больший «морж», чем укроп: она всходит при температуре +2 градуса, а всходы выносят понижение до –9 градусов. Подзимние посевы листовой петрушки позволяют собрать первые листочки в конце мая.

Сажать под зиму можно и листовую петрушку, и корневую. Лучшие сорта последней — «сахарная» и «русский размер».

Морковь пригодится точно

Для моркови важна хорошая почва — рыхлая, но без переизбытка органики. Когда на термометре температура около +2 градусов, значит, пора! Сейте морковь не глубже 3–4 см, обратите внимание на сорта «супернант», «Аленка», «каротель», «витаминная 6» и «шантане 14».

Витаминный салат

Если посеете под зиму салат, точно будете с ранним урожаем, причем вне зависимости от того, какой будет весна. Глубина заделки семян — 2 см, а вот расстояние между рядками сделайте побольше (до 30–40 см).

Из сортов вы можете оценить «витаминный», «гурман» и «рапсодию». При подзимнем посеве есть все шансы собрать урожай уже на майские праздники

Свекла ждет

Свеклу лучше сеять при минусовых значениях термометра. Глубина посева семян — 3–4 см. Расстояние между растениями — до 10 см. Но учтите обязательно, что под зиму надо брать холодостойкие сорта или те, где помечено: «сорт, устойчивый к стрелкованию». Возможные варианты: «египетская плоская», «подзимняя плоская» , «подзимняя несравненная», «Детройт», «красный шар».

Щавель в строю

Посеянный с осени щавель рано всходит и отдает зелень. Семена заделывают на 1–1,5 см. Расстояние между рядами — 15–20 см. Первая зелень будет готова уже к июню.

И будет рассыпчатой!

Картофель под зиму сажать не особо принято, но этот метод неплохо себя показал. Выбирают картофелины некрупные, не больше 150 граммов.

Оптимальное время для посадки определяют по термометру: надо выждать момент, когда ночами будет минус, но днем земля еще будет оттаивать. Сажать картофель нужно на те грядки, которые весной можно накрыть дугами с пленкой, чтобы защитить молодые побеги от морозов, в том числе и от возвратных похолоданий. Оптимальная глубина заделки клубней — 15–20 сантиметров.

Укропа побольше

Семена укропа можно сеять при установившемся похолодании, поскольку при +3 градусах он начинает всходить. Глубина заделки семян не должна превышать 3 см, и готов укроп будет к июню

Листовой корневой

Подзимний посев сельдерея предполагает заделку семян на 1,5–2 см, причем сеять нужно густо. Можно, хотя это и более рискованно, посеять и корневую культуру — сорт «яблочный», например.

Гусарредис

Редис можно сажать, заглубляя семена на 2–3 см. Сорта: «Кармен», «Спартак», «розово-красный с белым кончиком», «жара», «заря», «гусар». Урожай соберете в начале мая.

Барбарис еще будет

Не поздно посадить смородину (любую — красную, черную или белую), жимолость, барбарис или крыжовник.

Модные хвойники

Очаровательные хвойные растения никогда не выйдут из моды. Занимаясь украшением сада, помните, что под зиму отлично сажать ель, тую, сосну и пихту.

Это важно!

Место для подзимних культур лучше выбрать солнечное, землю подготовить заранее, перекопать ее, а перед посевами просто проделать бороздки.

Норму высева семян нужно увеличить на 25–50 процентов, так как неизбежен риск утраты части посевного материала. Внимание: после посева ни в коем случае нельзя поливать.

И напоследок

Кроме перечисленных культур, под зиму можно сеять спаржу, руколу, брюкву, огуречную траву, мангольд и ревень, листовую горчицу, шпинат, пастернак, лук-батун и даже хрен, который семенами сажают довольно редко.

