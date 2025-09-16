Пять необычных секретов кошек

Вы задумывались когда-то о том, почему пушистые друзья ждут вас у входа еще до того, как станут слышны шаги? Если вам кажется это мистикой, то вот 5 лайфхаков кошек, чтобы хозяин точно знал, что дома его любят и ждут. Кошкам важно знать все, что происходит вокруг, поэтому они стараются запоминать ваши привычки, повадки, даже распорядок дня. Важный ориентир для пушистых — солнце. Если оно встало, значит скоро прозвенит будильник, пора провожать хозяина, стало заходить — время бежать к двери. Помимо запоминания, кошки выстраивают ассоциации действий хозяина с последующими события. Поворот ключей в замке или шаги за дверью, значит, пора к двери. Кроме распорядка дня хозяина кошки запоминают ваш запах и могут почувствовать его на расстоянии не меньше 30 метров. Так что никакие двери не станут препятствием для питомца — он уже знает, что вы близко. В комплекте с хорошими памятью и обонянием пушистым достался отличный слух. Так что запоминание стука каблуков или сигнала подъезда не составит никакого труда. Также автор канала «Кот Геральт I Милый котовлог» пишет, за счет строения тела кошки также могут улавливать даже вибрации стен от передвижения человека внутри комнаты. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как правильно воспитывать кошку по советам ветеринаров. Вкратце, крики не помогут, все как у людей.

