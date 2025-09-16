В чем польза бархатцев для сада

Корни этих цветов вырабатывают вещества, которые помогают отпугивать земляных вредителей — нематод. Чаще всего от них страдают морковь и томаты, погибнуть могут целые грядки. Также корни бархатцев имеют антисептический эффект для почвы за счет вырабатываемых эфирных масел. Чтобы извлечь из этого растения максимум пользы, не стоит его выбрасывать после конца цветения. Лучше вытащите бархатец из земли и вместе с корнями измельчите максимально мелко. Это ускорит разложение органики и улучшит эффект.

После этого получившуюся массу нужно разложить по грядками, сверху присыпать землей и оставить на зиму. Автор канала «На даче у деда Егора» рассказал, что весной эту землю не спутать ни с какой другой — почва рыхлая и легко поддается перекопке.

