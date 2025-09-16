Агроном рассказал, нужно ли убирать скошенную траву с участка на даче

Агроном Павел Лагута рекомендует оставить скошенную траву на месте. Она способствует формированию дерново-перегнойной системы содержания почвы.

После посева травы начиная со второго года дачники регулярно скашивают траву пять-девять раз за сезон, оставляя ее как мульчу. В последующие годы при скашивании проявляется положительный эффект: при слое мульчи 4-5 см содержание гумуса в почве увеличивается в 1,5-2 раза, рассказал aif.ru.

Благодаря этому дачники могут отказаться от органических удобрений. Дерново-перегнойная система лежит в основе садоводства во многих странах Европы, Америки и Австралии. Она помогает почве стать более рыхлой, у нее улучшается водопроницаемость и увеличивается содержание доступного фосфора.