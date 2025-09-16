Из чего делают собачье пиво и можно ли его питомцу

В последнее время набирает популярность лакомство для питомцев — пиво для собак. Эти напитки начали появляться на полках зоомагазинов и в специальных заведениях, где владельцы собак могут устроить настоящий pet-friendly вечер с бокалом напитка для четвероногого друга. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринара Михаила Шелякова, что это за продукция, безопасна ли она и какие составы используют производители.

Алкоголя в таком пиве нет

Как рассказал эксперт, пиво для собак изготавливают из мясных бульонов, оно не содержит алкоголь.

Это лакомство популярно у хозяев, которым не с кем скоротать вечерок, и они любят брать в компаньоны свою любимую собачку. В собачьем пиве не содержится алкоголь и солод. Оно сделано из мясных бульонов. По консистенции и внешнему виду бутылки оно действительно похоже на пиво, но не имеет с ним ничего общего. Оно безвредно для собак. Здесь будет уместно отметить, что чрезмерное употребление пива может навредить здоровью собаки. Любая питательная жидкость, которая закупорена в бутылку, содержит консерванты, красители и вкусовые добавки, — сообщил Шеляков.

Специалист отметил, что норма потребления пива для собак зависит от размера животного.

Одно дело — давать собачье пиво сенбернару, совершенно другое — йоркширскому терьеру. Дозы будут разные. Это необходимо учитывать, — говорит он.

Собачье пиво — это лакомство

Эксперт объяснил, что собачье пиво — это лакомство, у которого не полностью натуральный состав. И угощать питомца им можно только несколько раз в году по особым случаям:

Не стоит злоупотреблять таким лакомством. Можно порадовать своего четвероногого друга на какой-то праздник, например, на день рождения собачки или на Новый год. Это должно быть эпизодически.

По его словам, пиво для собак может вызвать негативные реакции организма животного, поэтому нужно аккуратно вводить это лакомство в его рацион питания.

Как и любой новый пищевой компонент, собачье пиво может вызвать аллергию или даже несварение желудка и диарею. Поэтому нужно сначала дать попробовать лакомство животному в небольшом количестве и убедиться, что оно ему подходит, — посоветовал ветеринар.

