Зачем оставлять ботву томатов и картофеля

Органические удобрения всегда считались хорошим средством для поддержания эффективного роста всех огородных посадок. Один из способов улучшить жизнь растений — использовать картофельную и томатную ботву. Самый простой вариант — скосить и переместить ее к корням других культур. Но в этом случае вся фитофтора и слизни сохранятся. Для того, чтобы этого не происходило, нужно правильно обрадовать органику.

© ГлагоL

Фитофтора и слизни гибнут при высоких температурах. Канал «уДачный проект» советует поливать скошенную ботву горячей водой примерно 70 градусов. Зимой нужно отнести всю органику в компост, чтобы оставшиеся слизни замерзли. Если ботву вы еще не выдернули, то используйте вместо полива водой обработку медным или железным купоросом концентраций 3% и 5% соответственно.