Как сделать садовый горшок своими руками

«Буратинский горшок» — именно так мы с подругой окрестили все горшки, похожие своей формой и размерами на тот, в котором прятался Буратино. :)

© 7dach.ru

Когда пытались друг другу объяснить, то именно это обобщенное название как нельзя лучше смогло описать наше общее желание. Позже я специально листала картинки в интернете, убедившись, что в фильме, мультфильме и книгах разных изданий горшки отличаются, но общая характеристика — он должен быть большой и в нем можно спрятаться:)

Разговор с подругой состоялся лет пять-шесть назад, когда я ещё не лепила не только из плиточного клея, но даже пластилин в руки не брала. Обсуждали мы с ней, какой горшок не отказались бы поставить на участке, чтобы хорошо вписывался в общую картину, не раздражал, не бесил, а для меня ещё важно было, чтобы он был функциональным и используемым, а не простой «малой архитектурной формой». В продаже подобные горшки встречаются редко, а если и встречаются, то стОят, как крыло от самолёта, поэтому мечты так и оставались мечтами. Пожалуй, что именно эта мечта заставила меня взять в руки плиточный клей и хотя бы попытаться...

Началось это ровно год назад. За год было сделано много чего, как абсолютно ненужных и уродливых вещей, так и много горшков, которые я использую по назначению. Но большой горшок объёмом хотя бы литров на 80, а лучше на 100, я так и не начала делать… Но мечты же нужно исполнять?:) Кто, как не мы сами?:)

Материалы и инструменты

Строительный круглый таз нужного размера

Металлическая сетка с мелкими ячейками, которую легко сгибать

Теневая сетка

Проволока

Плиточный клей

Шпатель

Вода

Акриловые краски, кисти

Ход работ

Несмотря на уже имеющийся достаточный опыт изготовления горшков, делать горшок большого объёма только из сетки я не рискнула. Побоялась, что если делать обычную толщину стенок и потом понадобится такую махину двигать, он треснет. Поэтому за основание я взяла уже готовый строительный таз объёмом 60 литров. А дальше всё просто...

Из теневой сетки вырезаем подходящий по размеру квадрат, в котором по центру делаем круглое отверстие.

Разводим водой плиточный клей до консистенции жидкой сметаны и пропитываем полностью вырезанный квадрат.

Пропитанную клеем сетку аккуратно укладываем на каркас будущего горшка, внимательно следя, чтобы вырезанный круг был строго по центру.

Дальше ожидаем полного высыхания и начинаем выводить форму.

Всем моим котам было жутко интересно, что же это такое я делаю, уж не для них ли новый домик?:) Заодно с их помощью я проверяла надёжность каркаса:))

После высыхания верхней части выводим бортик горлышка.

Когда и бортик высох, я перевернула горшок, чтобы доделать нижнюю часть.

Ничего сложного, правда?

По такому же принципу, но без сужения верхней части, я сделала ещё один горшок...

Ну, вот и всё… Правда же, совсем не сложно, а «голубая мечта» исполнена?:)