Как сделать садовый горшок своими руками

Это совсем не сложно, правда! Садовый горшок на 100 л своими руками
«Буратинский горшок» — именно так мы с подругой окрестили все горшки, похожие своей формой и размерами на тот, в котором прятался Буратино. :)
Когда пытались друг другу объяснить, то именно это обобщенное название как нельзя лучше смогло описать наше общее желание. Позже я специально листала картинки в интернете, убедившись, что в фильме, мультфильме и книгах разных изданий горшки отличаются, но общая характеристика — он должен быть большой и в нем можно спрятаться:)
Разговор с подругой состоялся лет пять-шесть назад, когда я ещё не лепила не только из плиточного клея, но даже пластилин в руки не брала. Обсуждали мы с ней, какой горшок не отказались бы поставить на участке, чтобы хорошо вписывался в общую картину, не раздражал, не бесил, а для меня ещё важно было, чтобы он был функциональным и используемым, а не простой «малой архитектурной формой». В продаже подобные горшки встречаются редко, а если и встречаются, то стОят, как крыло от самолёта, поэтому мечты так и оставались мечтами. Пожалуй, что именно эта мечта заставила меня взять в руки плиточный клей и хотя бы попытаться...
Началось это ровно год назад. За год было сделано много чего, как абсолютно ненужных и уродливых вещей, так и много горшков, которые я использую по назначению. Но большой горшок объёмом хотя бы литров на 80, а лучше на 100, я так и не начала делать… Но мечты же нужно исполнять?:) Кто, как не мы сами?:)
Материалы и инструменты
- Строительный круглый таз нужного размера
- Металлическая сетка с мелкими ячейками, которую легко сгибать
- Теневая сетка
- Проволока
- Плиточный клей
- Шпатель
- Вода
- Акриловые краски, кисти
Ход работ
Несмотря на уже имеющийся достаточный опыт изготовления горшков, делать горшок большого объёма только из сетки я не рискнула. Побоялась, что если делать обычную толщину стенок и потом понадобится такую махину двигать, он треснет. Поэтому за основание я взяла уже готовый строительный таз объёмом 60 литров. А дальше всё просто...
Из теневой сетки вырезаем подходящий по размеру квадрат, в котором по центру делаем круглое отверстие.
Разводим водой плиточный клей до консистенции жидкой сметаны и пропитываем полностью вырезанный квадрат.
Пропитанную клеем сетку аккуратно укладываем на каркас будущего горшка, внимательно следя, чтобы вырезанный круг был строго по центру.
Дальше ожидаем полного высыхания и начинаем выводить форму.
Всем моим котам было жутко интересно, что же это такое я делаю, уж не для них ли новый домик?:) Заодно с их помощью я проверяла надёжность каркаса:))
После высыхания верхней части выводим бортик горлышка.
Когда и бортик высох, я перевернула горшок, чтобы доделать нижнюю часть.
Ничего сложного, правда?
По такому же принципу, но без сужения верхней части, я сделала ещё один горшок...
Ну, вот и всё… Правда же, совсем не сложно, а «голубая мечта» исполнена?:)