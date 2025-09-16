Нужно ли наполнять грядки сидератами

Споры о том, нужно ли перекапывать сидераты осенью остаются чуть ли не самое актуальной темой для всех садоводов. Здесь важно понимать, как они работают и что именно стоит закапывать, а что все же можно выбросить. Сидераты делают почву более мягкой и рыхлой, наполняя ее полезными веществами. Особенно в этом списке выделяют рожь, так как некоторые садоводы оставляют ее на грядках до следующей весны. Вместе с первыми дождями станут появляться ростки, которые будут отнимать силу у земли и новых культур на грядках, поэтому закапывать ее необходимо. Еще одно растение — горчица. С ней же ситуация немного другая: если она не начала цвести к морозам, то можно оставить на грядке. При минусовой температуре горчица сама упадет на землю и создаст барьер, защищающий почву, позже корни перегниют и дадут питательные вещества. Если же до заморозков она не зацвела, то можно смело косить и закапывать. При этом, автор канала «Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)» советует иногда доверять природе и изучать особенности почвы в саду. Если земля рыхлая, то процесс пойдет быстрее и питательные вещества будут активнее впитываться, если же она плотная — попробуйте слегка перекопать или взрыхлить ее. Ранее «ГлагоL» писал о том, какую пользу несут бархатцы в качестве сидератов. Это настоящая находка для вашего огорода, особенно, капусты и огурцов.

