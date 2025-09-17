Лучший способ посадить лук

Луковые стрелки — беда многих садоводов, ведь все соки уходят именно туда, а не в плод. Особенно это актуально для посевов крупных семян, половина из них точно зацветут. Один из вариантов борьбы — посадка озимого лука. Сажать его стоит до того, как земля начнет замерзать, происходит это примерно в начале ноября, так что планировать посев нужно примерно на конец октября. Автор канала «На даче у деда Егора» предлагает формировать ряды на расстоянии 25 сантиметров, между луковицами оставлять по 10-12 сантиметров. Это позволяет посадкам чувствовать себя свободно, они не давят друг на друг и растут вширь, а не ввысь. Также не следует оставлять семена практически сверху, лучше прикопайте их землей на пару сантиметров, чтобы они не пострадали от мороза. Весной прополите землю между рядами, чтобы «взбодрить» почву после зимы. И не забывайте, что с мелкими луковицами вероятность стрелкования меньше, поэтому не старайтесь на посев оставить все самое крупное. Главное, не откладывайте весеннюю уборку до момента, когда все перья начнут падать на землю. Как только видите опущение, старайтесь сразу убирать посадки и высушивать луковица под солнцем на улице или дома до хруста, тогда он не сгниет до следующей весны. Ранее «ГлагоL» писал о том, как защитить растения от навязчивой фитофторы. Рецепт оздоровительного коктейль прост, но дает невероятный эффект.

© ГлагоL