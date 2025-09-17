Как быстро очистить дом от жира

Всем нам знакома ситуация, когда не получается очистить кухню от жира. Это некрасиво, липко, еще и требует огромных затрат сил и времени для уборки. Для простого средства, которое победит большую часть загрязнений понадобятся все три компонента:

© ГлагоL

— 5 ст. ложек соды;— 5 ст. ложек моющего средства;— 5 ст. ложек нерафинированного растительного масла. Для получения эликсира необходимо смешать все ингредиенты до консистенции густой сметаны. После приготовления наносите на сантехнику, сковороды и кухонные шкафы. Наталья Калнина в своем блоге утверждает, что результат появится уже спустя 10 минут выдержки состава. Ранее «ГлагоL» писал о том, как быстро очистить квартиру от запаха сырости. Для этого понадобятся сода, рис и немного усилий.