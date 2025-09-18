Почему опасно включать обогреватель в сентябре

После жаркого лета наступают прохладные вечера, и рука сама тянется к кнопке обогревателя. Но включать их слишком рано — не самая лучшая идея. «Рамблер» разобрался, почему лучше помедлить с использованием обогревателя.

1. Резкий перепад температур вредит организму

В начале осени погода еще нестабильная: днем может быть +18…+20 °C, а ночью всего +8 °C. Организм в этот период адаптируется к сезонным изменениям. Если же в доме постоянно работает обогреватель, человек получает искусственный «скачок климата»: днем на улице прохладно, а дома жарко и сухо. Это приводит к дополнительной нагрузке на сосуды и дыхательную систему.

2. Повышенные расходы на электричество

Еще один аргумент — экономический. В сентябре отопительный сезон еще не стартует официально, поэтому за тепло в батареях платить не нужно. Но если активно использовать обогреватели, заметно увеличится счет за электричество. Даже небольшой масляный радиатор потребляет 1,5–2 кВт в час. При ежедневной работе это выливается в тысячи рублей в месяц. Получается, что люди платят за то, что можно легко переждать с помощью дополнительного пледа и теплых носков.

3. Опасность перегрева проводки и пожаров

Сентябрь — месяц, когда коммунальные службы еще не начинают готовят дома к нагрузке на электросети. Массовое включение обогревателей может привести к скачкам напряжения. Старые провода в квартирах перегреваются, розетки плавятся, а в худших случаях случаются пожары. По данным МЧС, значительная часть возгораний в осенний период связана именно с неосторожным использованием электрических нагревателей.

Как согреться без обогревателя?

Полностью отказаться от тепла, конечно, невозможно. Но в сентябре обогреватель скорее вредит, чем помогает: он сушит воздух, перегружает организм, увеличивает счета и может стать причиной пожара. Но есть безопасные и дешевые способы переждать холода и дождаться начала отопительного сезона.

Самый простой вариант — многослойная одежда дома: легкий свитер поверх футболки и теплые носки работают лучше, чем перегретый и высушенный воздух. Также помогают плотные шторы и ковры: они удерживают тепло и создают уют. А вот включать обогреватель стоит только в исключительных случаях — например, если дома маленький ребенок или пожилой человек, и температура опустилась ниже +15 °C.

