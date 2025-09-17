Оценена вероятность заражения питомца простудой от хозяина

Вероятность заражения собаки простудой от хозяина оценил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, это практически невозможно. Подобные случаи очень редки.

© Мослента

«Намного больше шансов у хозяина заразиться от питомца, но не наоборот. Однако больному стоит в любом случае ограничить контакт с животным, чтобы не подвергать иммунитет дополнительным рискам», — пояснил он.

По словам специалиста, в большинстве случаев человеческая простуда — это респираторно-вирусные инфекции. Для собак большинство вирусов не представляют опасности — так устроена их иммунная система. Исключение – коронавирус. За последние годы были выявлены случаи заражения домашних собак, однако даже в таком случае симптомы у них были крайне слабые, добавляет Голубев.

Аналогично с гриппом: некоторые штаммы встречаются у собак, но это довольно редкие случаи с нехарактерными симптомами

«Иногда у питомцев возникают схожие симптомы простуды, сопровождающиеся кашлем, выделениями из глаз и носа, общей слабостью. Чаще всего речь тоже о вирусах, но у животных они свои — мы аналогично практически никак не можем заразиться от них. Однако эти симптомы нельзя игнорировать. Если вы наблюдаете плохое самочувствие у собаки, необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Инфекции могут протекать сложно, а иногда речь идет о бактерии вроде бордетеллеза — это более серьезно и крайне заразно для других животных», — Владимир Голубев, президент РКФ.

Контакты между собакой и заболевавшим хозяином или членом семьи следует ограничить потому, что прежде всего это важно для человека, так как во время ОРВИ иммунитет уже ослаблен. Собака, даже вакцинированная и обработанная от паразитов, может быть переносчиком микробов, которые способны нанести дополнительный вред, подытожил эксперт.

Ранее владельцам собак перечислили основные признаки деменции у питомца.