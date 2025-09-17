Три главные ошибки сентябрьских подкормок

Каждый садовод знает, что в сентябре можно заложить основу будущего урожая. В это время яблоня, отдавшая все силы на созревание плодов, особенно уязвима и нуждается в питательных веществах.

Правильно проведенная осенняя подкормка укрепит и восстановит корневую систему, а также поможет дереву без потерь перенести зиму. Чтобы ваша яблоня радовала обильным урожаем каждый год, не совершайте этих ошибок.

Как подсказал один пожилой агроном, с середины сентября корни яблонь начинают работать иначе. Дерево переходит в режим подготовки к холодам, запасается полезными веществами и формирует зачатки цветков для следующего сезона.

Как раз в это время грамотная подкормка приносит наибольшую пользу. Однако многие садоводы забывают про сентябрьские удобрения или вносят их без соблюдения технологии. Итак, 3 главные ошибки, которые совершают большинство садоводов.

Первая и самая частая ошибка: вносить подкормку сразу после сбора плодов. Большинство дачников спешат внести удобрения в конце августа, но в это время корни еще не готовы в полную силу усваивать питание. Яблони следует подкармливать через 2-3 недели после уборки урожая. Именно в середине сентября деревья максимально эффективно поглощают калий и фосфор.

Вторая ошибка касается места внесения подкормки. Многие льют растворы прямо возле ствола и теряют большую часть пользы от удобрений. При этом рабочие корни расположены по краю кроны, отмечает канал «Идеальный огород«.

Третья ошибка: использование азотных составов осенью. Азот стимулирует рост молодых побегов, но они не успевают окрепнуть до морозов и погибают.

