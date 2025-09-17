Опрос показал, чем вдохновляются россияне при обустройстве жилья

Большинство россиян при обустройстве жилья предпочитают вдохновляться чужим опытом. К такому выводу пришли эксперты интерьерной компании Mr.Doors после проведения анонимного опроса среди постоянных клиентов и подписчиков официальных сообществ бренда в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

В исследовании участникам задали вопрос о том, чем они руководствуются при обновлении интерьера. Оказалось, что 38 процентов опрошенных выбирают идеи, основываясь на примерах других людей. На втором месте оказался вариант «самостоятельно придумываю идеи», который набрал 24 процента голосов. Замкнул тройку популярных ответов вариант «обращаюсь к профессиональным дизайнерам или архитекторам», его выбрали 20 процентов респондентов. Четвертой по популярности оказалась позиция «вдохновляюсь трендами и новыми коллекциями», ее отметили 18 процентов участников.

В комментариях к опросу респонденты уточнили свое мнение. Так, одна из женщин отметила, что пользуется Pinterest для поиска идей, но доверяет реализацию исключительно специалистам. Другой участник сообщил, что предпочитает самостоятельно продумывать эргономику и конструктивные решения, однако вдохновение ищет в чужих проектах, а заказ оформляет только у проверенного производителя.

Пресс-секретарь компании Mr.Doors Кирилл Герасимов подчеркнул, что популярность ответа о вдохновении чужим опытом объяснима. По его словам, проще увидеть готовый проект и взять из него идеи для собственного интерьера. Он добавил, что все больше россиян доверяют реализацию своих задумок профессиональным дизайнерам и опытным производителям. Герасимов отметил, что такая практика снижает риски затяжного ремонта и лишних финансовых затрат.

В Сети стал набирать обороты интерьерный тренд на бетонные стены. «Вечерняя Москва» пообщалась с частным дизайнером интерьеров Андреем Орловым и узнала о других современных тенденциях в ремонте квартир.