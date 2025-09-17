Не плодите пылевых клещей: как часто надо менять постельное белье

Постельное белье — это не только про красоту и уют, но еще и про чистоту и гигиену. В постели мы проводим немалое количество времени, поэтому частота смены постельного белья важна для нашего здоровья и хорошего сна. Ведь от этого уже зависит наша продуктивность в течение дня, да и просто хорошее настроение, если мы выспались. О том, как часто нужно менять постельное белье, нам рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр, натуропат Елена Павлова.

Почему постельное белье нуждается в частой смене

Постельное белье необходимо менять регулярно, так как на нем накапливаются бактерии, отмершие клетки кожи. Плюс, так как мы ночью потеем, белье пропитывается еще и нашим потом. Это все приводит к тому, что ткань загрязняется и нуждается в смене.

«Также на белье могут скапливаться пылевые клещи — микроскопические организмы, которые питаются ороговевшими клетками кожи и являются мощным аллергеном. Они процветают в грязном белье и могут усиливать аллергические реакции. Более того, это может привести к развитию аллергических заболеваний органов дыхания, а именно к бронхиальной астме, или утяжелять уже имеющиеся болезни», — рассказывает врач.

Грязное постельное белье может привести еще и к возникновению раздражения на коже тела и даже лица, а неприятный запах будет мешать качественному отдыху.

Как часто необходимо менять белье

Оптимальным будет смена постельного белья раз в две недели. Однако летом или в душном помещении во время болезни, когда есть повышенная температура тела и потливость, то белье лучше менять раз в неделю.

«При аллергии, астме, атопическом дерматите, чтобы уменьшить контакт с аллергенами, белье лучше менять каждые 3—4 дня. Те же рекомендации, если у вас есть домашние животные и они приходят к вам в постель, т. к. шерсть и частички их кожи остаются на ткани. Если у вас жирная кожа лица, акне и быстро пачкаются волосы, то наволочки переодевайте на подушках каждые 2—3 дня, чтобы избежать появления новых высыпаний на коже», — рекомендует наш эксперт.

Сколько нужно комплектов и как правильно ухаживать

Вам понадобится всего два-три комплекта белья, чтобы менять его необходимое количество раз — один набор используем, второй стираем.

«Важно правильно стирать. Первую стирку можно сделать на низкой температуре 30—40 градусов, чтобы белье не изменило размер или цвет. Следующие стирки лучше делать горячей водой в 60 градусов для эффективного уничтожения клещей и бактерий, так как более низкие температуры их не уничтожают. Подушки и одеяла также необходимо обрабатывать, просушивать. Если возможно по инструкции стирать, то регулярно делать это», — рекомендует Елена.

Регулярная смена белья — это не просто рутина, а важная инвестиция в ваше здоровье, качество сна и хорошее самочувствие. Так как засыпать в чистой и свежей постели приятнее, сон будет лучше и поможет восстановить организм. Ориентируйтесь на свои ощущения — если вам некомфортно, то лучше сменить белье, чем отдыхать без удовольствия и не получать отдых от сна.