В российском регионе открыли сезон сбора лекарственных растений

В лесах Московской области начался сезон заготовки корней, плодов и семян лекарственных растений, сообщили в Министерстве экологии Московской области. Осенью собирают корни, корневища, плоды, листья и семена, накопившие максимум полезных веществ.

Собирать разрешено только распространенные, хорошо известные виды из экологически чистых районов, запрещен сбор ядовитых и редких видов, занесенных в Красную книгу Московской области. За уничтожение охраняемых растений предусмотрена административная ответственность.

«Ответственный подход к сбору дикоросов — залог сохранения хрупкого природного баланса Подмосковья. Перед походом за травами нужно тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит сохранить природное богатство региона для будущих поколений», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Рекомендуемые растения для сбора в сентябре: корни валерианы, горца змейного, дягиля, одуванчика; плоды бузины, калины, можжевельника, рябины, шиповника, клюквы (кроме мелкоплодной); травы тысячелистника, хвоща, фиалки; листья подорожника, белладонны, полыни; цветки календулы и ромашки, сообщает «Радио 1».

