Шесть вещей, которые стоит убрать из дома

В домах людей старшего поколения зачастую чувствуешь необъяснимую тяжесть и неловкость, хотя со стороны вроде все чисто и опрятно. Часто такие ощущения возникают из-за вещей, которые хранятся скорее по привычке, чем по необходимости.

Так, аптечка с просроченными лекарствами может вызывать у гостей тревогу. Они невольно чувствуют себя как в больнице, а не в гостях у близкого человека. Психологи советуют избавиться и от ненужных запасов. Пустые банки, ненужная посуда, и ждущие на балконе своего часа вещи создают ощущение запустения. Расставание с ними может освободить пространство для новых вещей. Старомодная обстановка, например, ковры и мебель, может перенести не в уютный дом, а прошлое. Болезненные фотоснимки, личные дневники или письма тоже не стоит хранить на виду. Они будут притягивать ненужное внимание гостей, отмечает канал «Большое сердце«.

