Вторая жизнь обмылков: лайфхаки для самых экономных

После кускового остаются маленькие кусочки, которыми неудобно пользоваться. Рачительные хозяйки их не выкидывают, а собирают, чтобы потом пустить их в дело. Обмылкам можно найти умное применение, расскажем о трех неожиданных способах их применения.

© ГлагоL

Возьмите обычную губку для посуды и сделайте небольшой надрез посередине. Вложите туда обмылок и смочите водой. Этой губкой удобно мыть раковины, оттирать пятна с мебели или с одежды. Грубая сторона губки и обильная пена прекрасно справляются с загрязнениями.

Обмылки разомните и скатайте несколько маленьких шариков, затем добавьте немного пищевой соды. Готовые шарики поместите в пустую упаковку от покупных таблеток для унитаза. Они прекрасно освежат санузел, отмечает канал «Она знает«.

Если накопилось много обмылков, натрите их на терке. Сложите стружку в контейнер, добавьте несколько капель воды и растопите в микроволновке. Форму для мыла смажьте маслом, вылейте массу и уберите на ночь в холодильник. Утром у вас будет новый брусок мыла, собранный из остатков. Ранее биолог Алексей Аграновский посоветовал мыть руки детским мылом. При этом он отметил, что жидкое мыло хуже справляется с бактериями, чем твердое, писал «ГлагоL».