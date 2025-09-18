Кинолог рассказал о «лестнице агрессии» у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о «лестнице агрессии» у собак, позволяющей владельцам распознавать ранние признаки недовольства питомца.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что не все собаководы умеют считывать сигналы тела своего питомца и обращают внимание на проблему только на стадии рычания или нападения.

«Хотя на самом деле это лишь самая крайняя стадия. А начаться всё может с вполне безобидных знаков, которые люди могут даже не понять», — сказал Голубев.

По словам специалиста, существует три зоны «лестницы агрессии» — «зелёная», «оранжевая» и «красная».

Кинолог добавил, что питомец не всегда проходит все стадии последовательно, и в случае прямой угрозы он может сразу перейти к активной защите.

«Хозяин должен уметь хорошо улавливать сигналы собаки. Она не умеет разговаривать, но может намекнуть вам определёнными знаками, когда ей некомфортно», — сказал эксперт.

