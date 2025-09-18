Ветврач ответил, каких людей кошки любят больше остальных

Ветеринарный врач, кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский рассказал, что кошка обычно выбирает в качестве своего любимого человека самого спокойного члена семьи.

© globallookpress

Кошки любят тех, кто их гладит, кормит, не проявляя при этом излишнего внимания и не навязываясь, сообщил он в беседе с агентством «Татар-информ».

«Кошек, как правило, выбирают интроверты, люди, которым комфортно дома, тактильные люди», — заметил ветврач.

