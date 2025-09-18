Садовод Туманов посоветовал не торопиться укрывать растения на зиму

Председатель общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов выразил мнение, что укрывать растения в саду на зиму пока рано.

«Подзимние посевы осуществляются тогда, когда холода устойчивы, а земля начинает подмерзать», — поделился он в беседе с «Радио 1».

Туманов также обратил внимание садоводов на то, что растения страдают от неправильного или неумелого укрытия.

В сентябре он рекомендовал навести на участке порядок, убрать мусор, прополоть сорняки. Также, по его словам, некоторым растениям в этот период нужна подкормка, поэтому почву можно удобрить.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, какие культуры можно посадить на участке осенью. По его словам, это в том числе чеснок и капуста.