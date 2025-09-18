Стало известно, как собаки определяют игрушки

Исследователи показали, что некоторые собаки могут запоминать игрушки и ассоциировать их названия с новыми предметами на основе не внешнего вида, а того, как они взаимодействуют с ними. Во время работы шесть бордер-колли и одна австралийская пастушья собака учились связывать слова «тяни» и «принеси» с разными игрушками, которые выглядели по-разному, но использовались одинаково. Результаты показали, что собаки не просто запоминают слова, а понимают их смысл и могут применять к новым вещам. Ранее это считалось возможным только у людей и некоторых других животных. Работа опубликована в журнале Current Biology.

У людей расширение словарного запаса является важной частью раннего развития речи, особенно сложным читается навык связывать названия с объектами по их функции. Например, ребенок понимает, что слово «чашка» подходит для кружек, стаканов и поильников, а ложка и половник используются для зачерпывания. Многие животные могут группировать предметы по внешнему виду, но связывать название с объектами, которые внешне отличаются, но имеют схожие функции, умеет значительно меньшее количество видов.

Ученые исследовали, как собаки, запоминающие названия игрушек, могут применять эти названия к новым предметам, которые схожи по функции, но отличаются по внешнему виду. Для этого они выбрали семь собак — шесть бордер-колли и одну австралийскую пастушью — известных своей способностью быстро учить названия многих игрушек во время обычной игры с хозяевами.

Исследователи провели эксперимент прямо в домах владельцев собак. Вначале каждая собака учила два новых слова — «тяни» и «принеси». Эти слова относились не к конкретной игрушке, а к группам игрушек, которые по-разному выглядели, но использовались одинаково в игре: одни игрушки тянули, другие приносили. После этого ученые проверили, насколько хорошо собаки выучили эти слова. Собаки должны были по команде правильно выбрать игрушку и выполнить действие.

Далее у собак появлялись новые игрушки, которые внешне отличались, но предназначались для того же действия — либо тянуть, либо приносить. При этом хозяева играли с новыми игрушками так же, как и раньше, но уже не называли их по именам. Когда собакам снова давали команды «тяни» или «принеси», они выбирали правильную игрушку с вероятностью гораздо выше случайной. Это говорит о том, что собаки поняли смысл слов и смогли обобщить их значение, основываясь не на внешнем виде, а на функции предметов.

Это исследование впервые показало, что собаки могут обобщать слова по их функциям во время обычных игр с семьей. Хотя точные механизмы такого обучения пока неизвестны, оно происходит в условиях, очень похожих на те, в которых учатся маленькие дети — в обычной жизни с семьей.

«Эта способность показывает, что классификация, связанная с вербальными обозначениями, может возникать у нечеловеческих, неязыковых видов, живущих в естественной среде. Это открывает новые захватывающие возможности для изучения того, как языковые навыки могут развиваться и функционировать за пределами нашего вида», — рассказал Адам Миклоши из Университета имени Лоранда Этвеша.