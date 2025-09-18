Рудковская снимками интерьера гостевого дома

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото интерьера гостевого дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Рудковская показала залы второго дома, расположенного на территории ее загородного дома. В интерьере она показала зону отдыха с чемоданами Louis Vuitton вместо стола, картинами в винтажных рамах, светильниками и премиальным текстилем.

«Роскошь», «Шикарный интерьер», «Какой у вас хороший вкус», — написали пользователи соцсетей.

До этого Рудковская опубликовала в личном блоге видео, где позировала в прозрачном платье из белого кружева. Образ дополнили туфли с острым мысом и бантами. Волосы знаменитость уложила крупными прядями и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре Яна Рудковская показала новую покупку — сумку из белой кожи от бренда Dior.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue.