Налет исчезнет без следа: как очистить унитаз до блеска

Часто говорят, что неопрятную хозяйку выдают грязная ванная комната и туалет. Кроме того, именно здесь селятся разные паразиты и насекомые, которые просто обожают сырость, потеки и налет. Привести санузел в порядок можно без дорогой химии, а подручными средствами, которые недорого стоят. Справиться с устойчивым налетом и ржавчиной в унитазе поможет раствор из того, что есть на каждой кухне, объясняет канал «Мастер-Ок«. Для уборки санузла вам понадобится столовый уксус, вода и гель для мытья посуды. Ершиком, смоченным в этом растворе, следует тщательно промыть унитаз изнутри. Для сложных отложений поможет ночной компресс: смочите в уксусе бумажные полотенца и оставьте под ободком на всю ночь. Как ранее писал «ГлагоL», осле кускового остаются маленькие кусочки, которыми неудобно пользоваться. Экономная хозяйки не выкидывает обмылки, а собирает, чтобы потом пустить их в дело.

© ГлагоL