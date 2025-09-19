Как вести себя при встрече с животными в лесу

У сотрудников Московской областной противопожарно-спасательной службы сентябрь - самый нелюбимый месяц. По двум причинам: идет самый разгар грибного сезона и ежедневно приходится выезжать на поиск заблудившихся, а у диких крупных парнокопытных животных в это же время начинается брачный период, во время которого они расширяют маршруты своего передвижения вплоть до городской черты. Агрессивности лоси и косули в этот период, как правило, не проявляют, но люди, внезапно встретившись лицом к лицу с парой сотен кило мышц, копыт и рогов, способны умчаться прочь по такой траектории и с такой скоростью, что спустя короткое время оказываются сами не знают где.

И хорошо, если при этом грибник только заблудится. Но бывает и по-другому. К примеру, в Талдоме женщина, увидев крупного зверя, побежала от него не разбирая дороги, угодила в яму и сломала ногу.

«У нее был с собой телефон, и она смогла объяснить, где примерно находится. Специалисты, сориентировавшись по описанию местности, быстро обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь и на носилках вынесли к вызванной скорой помощи», — рассказывает замначальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" Михаил Паленов.

По счастью, далеко женщина не убежала - ее обнаружили в 300 метрах от кромки леса. А если бы она знала, как следует себя вести при встрече с животным в лесу, возможно, обошлось бы и без травмы.

«Дикие животные обычно сами сторонятся людей, но иногда контакта просто не получается избежать», — говорят в "Мособлпожспасе".

Поэтому ведомство выпустило памятку о том, как следует себя вести при встрече с животным в лесу.

Первое, что стоит запомнить: как бы мило ни выглядел встреченный зверь, ни в коем случае не нужно пытаться его потрогать, погладить, покормить - даже если речь идет о маленьком ежике. Обитатели леса могут быть переносчиками многих неприятных заболеваний, таких, например, как лишай или сальмонеллез. Они могут быть больны даже бешенством - и кстати, именно это заболевание "стирает" у животных естественный страх перед людьми.

А если речь идет, например, о крупных парнокопытных, то они легко могут травмировать подошедшего близко человека, просто пройдя рядом с ним напролом. Да что там крупные парнокопытные! Бывалые охотники утверждают, что заяц легко может сломать человеку ногу, просто оттолкнувшись от нее для прыжка, - такая сила спрятана в задних заячьих лапах. А встреча с диким кабаном вообще может стать смертельной - этот зверь в прыжке вскрывает любое препятствие не хуже хирурга, два нижних клыка у взрослых кабанов заточены об верхние и представляют собой лезвия длиной до 10 сантиметров.

Подходить близко к животному в лесу вообще не рекомендуется.

Поэтому при встрече с животным в лесу не стоит кричать, кидать в него палки или пугать каким-либо иным способом, например вспышкой телефона. Не нужно улыбаться, гладя на зверя, - как утверждают в "Мособлпожспасе", многие дикие особи могут воспринять улыбку как хищный оскал. Самым благоразумным будет спокойно отступать до тех пор, пока хозяин леса не скроется из виду. Избежать встречи с животным помогут несложные правила: не забредать в глухие заросли кустарника или травы, растущие посреди полян, - они могут быть местом отдыха зверя, не оставлять в лесу остатки трапезы, которые могут привлечь хищников, - вы-то из леса к тому времени благополучно уйдете, а вот у следующих грибников могут возникнуть проблемы. И лучше не заходить в леса там, где стоят знаки, предупреждающие о выходе на дорогу животных, - такие таблички обычно ставят в зоне их миграционных путей.

При этом в "Мособлпожспасе" просят граждан не оставлять без внимания ситуации, когда встреченное в лесу животное находится в явной беде. Часто бывает так, что после ДТП с участием лесных обитателей последние на адреналине скрываются в чаще, несмотря на тяжелые травмы. Лось со сломанными ногами может уползти в глубь леса на пару километров, но потом силы оставят его и животное начнет медленно умирать. Подходить близко к такому зверю тоже не надо. Надо позвонить в областной комлесхоз или хотя бы в 112 и сообщить о том, что животное нуждается в помощи.