Что нельзя делать с дикими животными, которые скоро впадут в спячку

На фоне приближения метеорологической осени дикие животные столичного региона начали активную подготовку к зиме. Кто из них уже делает запасы и как не помешать представителям фауны, расскажет Москва 24.

«Дома им не место»

На следующей неделе в столичном регионе ожидается резкий переход к осенней погоде. Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, уже 24 сентября температура опустится до 15 градусов, а к 26-му числу дневная температура не поднимется выше 10.

«Это резкий переход. И это похолодание будет сопровождаться сильным ветром», – добавил собеседник издания.

Ранее синоптик Евгений Тишковец также уточнил, что уже на текущей неделе в столичный регион придет метеорологическая осень.

«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и c задержкой в 16 суток проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде сентября», – отметил он.

К предстоящему похолоданию начали готовиться и представители фауны, рассказал Москве 24 начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«В сентябре у животных столичного региона начинается стадия подготовки к зиме. При первых морозах в спячку впадают насекомые и беспозвоночные. Для них неважно наличие снега, а вот температурные показатели дают сигнал – пора спать, – сказал он. – В свою очередь, ежи сейчас набирают дополнительный жир. Чтобы благополучно перезимовать, им надо добрать вес до 750 граммов. Бывает такое, что люди находят ежей в зимовальных норах, которые животные себе подготовили, и пытаются их разбудить. После этого еж обычно с трудом снова уходит в спячку, и это может привести к тому, что его придется держать в искусственной среде до весны. На этой стадии просим не подкармливать, не пытаться ловить и будить ежей, а также не уносить их домой».

Специалист отметил, что порой собаки, которых свободно выгуливают на зеленых территориях, находят и выкапывают ежей, что может привести к травмам обоих животных.

«В связи с этим главная рекомендация: держать собаку на природных территориях на поводке», – подчеркнул он.

«Поглощают все, что находят»

В спячку впадают и другие животные, которые не делают запасов на зиму.

«На территории ТиНАО встречаются енотовидные собаки. Они тоже зажировываются, становятся в два раза крупнее, активно поглощают все, что находят, и потом уже в норах зимуют до весны, так как их кормовая база зимой отсутствует. То же самое делают барсуки, которые встречаются на той же территории: они не делают себе заготовки, в отличие от бобра», – добавил Бурмистров.

А вот бобр, в отличие от вышеназванных животных, основательно готовится к зиме.

«В сентябре-октябре он начнет активно заготавливать древесный корм – сочные ветки. Он валит деревья, возле норы закладывает запасы и потом всю зиму старается не выходить на поверхность», – отметил эксперт.

Кроме того, в столичном регионе живет несколько видов летучих мышей. Скоро они тоже начнут искать себе укрытие, но перед этим должны набрать приличный вес.

«Впав в спячку, летучие мыши выглядят практически безжизненными. Люди часто находят их, например, на балконах, делая ремонт, разбирая кровлю, и думают, что обнаружили неживых мышей. На самом деле те в спячке. Если летучая мышь проснется, то она уже наверняка не сможет пережить зиму без помощи специалистов. Таких животных необходимо передавать в Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке».

В случае обнаружения этого животного в доме не стоит паниковать.

«Угрозы от нее очень мало. У нее нет цели охотиться за человеком, она никогда не выступает инициатором агрессии», – объяснил эксперт.

Бурмистров также добавил, что если всех вышеперечисленных животных можно встретить в черте города, то с медведем в столице столкнуться невозможно.

«Медведей в Москве нет, но в области встретить их теоретически возможно. Они сейчас набирают вес, ложатся спать практически до апреля, если никто не помешает, – подчеркнул эксперт. – При этом температурные качели их не беспокоят, чего не скажешь о шуме, чаще всего создаваемом лесорубами, которые по незнанию начинают заготовку леса в квартале с берлогой. Зверь просыпается, уходит и потом довольно тяжело укладывается снова».

Технически возможно, что даже человек может разбудить его, пройдя мимо, потому что спят медведи довольно чутко. При этом важно понимать, что заметить берлогу издалека практически невозможно, поэтому не надо ходить в дикий лес зимой, заключил Бурмистров.