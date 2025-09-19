Четыре простых совета советского агронома по подготовке почвы к зиме

Грамотная подготовка почвы осенью заложит крепкий фундамент для обильного урожая. Правильно обработанная земля осенью обеспечит растения здоровьем и силой весной, а главное — поможет избавиться от фитофорты.

Опытный советский агроном рассказал, что с фитофторой бороться нужно осенью, а не весной, поскольку она живет в земле. Он рассказал о четырех народных метода, которые помогут получить вам щедрый урожай в следующем сезоне.

Зола, натуральное удобрение, которое сушит грибницу и нормализует кислотность. Щедро рассыпьте ее по грядкам и слегка закройте почву граблями.

Избавиться от фитофторы могут помочь сидераты. Посейте немного овса или горчицы в своем огороде. Они делают почву рыхлой и подавляют грибки. Когда зелень немного подрастет, срежьте ее плоскорезом и оставьте лежать на грядке. Эта масса станет природным лекарством для почвы. Распрощаться с фитофторой поможет марганцовка. Из нее надо сделать слабый, бледно-розовый раствор и опрыскать им верхний слой земли. Этот метод должен уничтожить споры грибка.

Как отметил советский агроном, одним из способов борьбы с фитофторой и подготовки почвы является укрытие. На грядки нужно насыпать тонкий слой чистой земли из леса или с поля, уточняет канал «На даче у деда Егора«.

Пожилой агроном подчеркивает, что после всех процедур землю нельзя глубоко перекапывать, поскольку это уберет грибницу вглубь, где она может благополучно перезимовать. Он советует лишь слегка пройтись по грядкам граблями: мороз уничтожит всю инфекцию на поверхности.

