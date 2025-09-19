Кинолог объяснил, почему собаки лижут сородичей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что облизывание у собак — это один из основных способов социального взаимодействия.

© unsplash

Благодаря рецепторам, расположенным на языке, животные получают информацию, поделился он в беседе с «Радио 1».

Вылизывание сородичей стимулирует у питомцев выработку окситоцина, улучшая им настроение. Кроме того, таким образом собака считывает информацию о другом животном, в чём ей также помогает обоняние.

Но у вылизывания есть и обратная сторона, отмечает Голубев. В некоторых случаях собака пытается снизить уровень стресса, а слишком навязчивое вылизывание может говорить о когнитивных нарушениях. Кроме того, такое поведение может сигнализировать о том, что питомцу не хватает витаминов.

