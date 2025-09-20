Как отучить собаку писать дома

Каждый хозяин хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией: собака справила нужду прямо на пол, ковер или даже на диван. Многие думают, что животное делает это назло, но на самом деле питомцу просто нужна помощь хозяина. Чтобы раз и навсегда приучить питомца ходить в туалет во время прогулки, важно разобраться в причинах и действовать последовательно. Подробнее в материале «‎Рамблера».

© monkeybusinessimages/iStock.com

Режим выгула

Основной способ отучить собаку писать дома — выстроить четкий график прогулок. Щенков нужно выгуливать каждые два–три часа, взрослых собак — минимум три раза в день, в идеале чаще. Необходимо выводить собаку на улицу после сна, еды или активной игры — в эти моменты питомец особенно склонен к мочеиспусканию.

Важно понимать: чем чаще питомец получает возможность справить нужду на улице, тем быстрее он усвоит правило «делать дела только на прогулке». Если собака справила нужду на улице, ее стоит похвалить и дать лакомство — так формируется положительное подкрепление. Через пару недель собака сама начнет проситься на улицу.

Устранение запаха

Если собака написала дома, недостаточно просто вытереть пол. Животные ориентируются на запах, и если он остается, питомец снова справит нужду в том же месте. Для уборки нельзя использовать средства на основе аммиака — они только усиливают «туалетный» аромат. Подойдут специальные энзимные спреи для уничтожения запаха или обычный раствор уксуса с водой.

Особенно тщательно нужно обрабатывать ковры и мягкую мебель: запах в волокнах держится долго. Хорошее решение — пароочиститель или химчистка. Чем быстрее убрать следы, тем меньше вероятность закрепления привычки.

Электронные ошейники для собак: помогают ли удары током

Зона для щенка

В период приучения щенка стоит ограничить для него пространство. Для этого используют манеж или клетку подходящего размера, где размещают подстилку и игрушки. Собака не станет пачкать место, где спит. Рядом можно постелить одноразовую пеленку или поставить лоток для собак. Со временем, когда щенок привыкает к выгулу, лоток убирают.

Метки у взрослых собак

Иногда даже воспитанные собаки начинают метить углы и мебель. Это чаще всего связано с половым поведением или стрессом. Кобели отмечают территорию, если рядом есть другие животные или чувствуется запах «соперников». В таких случаях помогает стерилизация: она снижает уровень гормонов, убивая желание метить. Дополнительно стоит уделить внимание дрессировке и играм: уставшая и уверенная собака меньше стремится доказывать свое превосходство.

Главная ошибка хозяев

Многие хозяева ругают питомца, когда находят лужу на полу. Но собака не поймет, за что ее наказали, если прошло больше минуты после проступка. В результате она начнет бояться хозяина, начнет прятаться и делать это тайком — за диваном или под столом. Ругательства и тем более физическое наказание только усилит стресс, а проблема никуда не исчезнет. Гораздо эффективнее наблюдать за поведением: если собака начинает крутиться и искать место, быстро выведите ее на улицу.

Когда обращаться к ветеринару?

Если питомец внезапно начал часто писать дома, хотя раньше все было в порядке, возможно причина кроется в болезни. Возможные причины — цистит, камни в почках, диабет. В таких случаях никакие воспитательные меры не помогут: необходимы обследование и лечение. Поэтому при резком изменении поведения лучше сразу обратиться в ветеринарную клинику.

Ранее мы писали, как навсегда убрать запах кошачьей мочи.