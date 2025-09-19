Почему дверцу стиральной машины нужно закрывать

Споры о том, оставлять ли дверцу стиральной машины открытой после стирки, не утихают. Одни делают это для проветривания, а другие плотно закрывают люк. Разобраться в этом вопросе могут только мастера по ремонту. Они сходятся во мнении: держать дверцу стиралки не стоит, поскольку сама конструкция люка не рассчитана на постоянное провисание. Мастера объяснили, что тяжелое стекло давит на петли. Это приводит к их деформации, а затем и к провисанию дверцы. Кроме того, из-за смещения оси электронный замок может выйти из строя.

По словам мастеров, внутри машины после стирки всегда остается немного воды. Оказывается, это так задумано: вода работает как гидрозатвор и защищает патрубки и насос от завоздушивания, поясняет канал Hi-Tech Mail.

Для машин с вертикальной загрузкой это правило тоже работает. Влага, которая собралась под крышкой, стекает на петли, вымывая смазку и вызывая коррозию. Со временем крышка начинает болтаться. Кроме того, открытая дверца повышает и риск бытовых повреждений. Дети или домашние животные могут повредить люк или уплотнительную манжету, а могут и сами удариться.

Мастера подчеркивают, что производители уже предусмотрели необходимую вентиляцию. Поэтому после стирки дверцы машины надо закрывать.