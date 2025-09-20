Осенний ритуал для уставшей земли: что поможет почве восстановиться

Осенью, после сбора урожая, теплица выглядит весьма печально: появляется плесень, земля покрывается зеленоватым налетом, а также почва становится кислой и тяжелой. Помочь почве восстановиться может один стакан доломитовой муки. Опытные садоводы утверждают, что этот натуральный порошок, похожий на мел, творит чудеса: мягко раскисляет почву, создавая неблагоприятную среду для мхов, плесени и разных болезней. При этом доломитовая мука обогащает землю магнием и кальцием. Эти элементы заложат надежный фундамент для будущего урожая.

Перед обработкой этим порошком тщательно очистите грядки и уберите все растительные остатки: корни, стебли и старую мульчу. Затем хорошо разрыхлите почву и равномерно рассыпьте муку. Используйте примерно один стакан на квадратный метр.

Слегка закройте слой порошка, чтобы его не сдуло ветром. Поливать не нужно, советует канал «Твоя дача«.