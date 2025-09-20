Садовод рассказала, как подготовить малину к холодам

Сентябрь — ключевой месяц для подготовки малины к зиме. В это время закладываются почки будущего урожая, и качество ухода напрямую влияет на его объём в следующем сезоне. О том, как правильно подготовить малину к зимовке, рассказала садовод Елена Нормухаметова. Её советы приводит телеканал «Саратов 24».

Она отметила, что малина бывает двух типов: летняя и ремонтантная, которая плодоносит несколько раз за сезон.

Для получения хорошего урожая летнего сорта важно вырастить крепкий побег в течение всего вегетационного периода. После зимовки такой побег обязательно порадует обильным урожаем.

При выращивании ремонтантных сортов рекомендуется полностью обрезать все побеги на зиму. Перед этим необходимо укрепить корневую систему, чтобы растение успешно перезимовало. Урожай в таком случае будет формироваться на новых побегах весной и будет доступен до самых заморозков.

Для летних сортов малины в сентябре следует провести санитарную обрезку. Необходимо оставить только здоровые молодые побеги, оставив примерно 10 побегов на погонный метр. Обрезку нужно делать под углом, чтобы на побегах не скапливалась влага и они не начали гнить.

Елена Нормухаметова также напомнила, что малина часто подвержена заболеваниям, таким как серая гниль, антракноз и пурпурная пятнистость. Обработку от болезней можно проводить только после финального сбора урожая и санитарной обрезки.

Осень — идеальное время для пересадки молодых побегов малины. В сентябре также можно обогатить почву органическими удобрениями. Посадку кустов лучше перенести на ноябрь, чтобы избежать риска преждевременного роста и замерзания молодых побегов, так как корни должны успеть адаптироваться к холоду.

