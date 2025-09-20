Секрет горячей чистки: как вернуть сковороде блеск за минуту

Любимую сковороду можно очистить от нагара так, чтобы она сияла как новая и всего за пару минут. Секрет кроется не в дорогом средстве, а в правильном способе его применения.

Часто так бывает, что в магазине глаза разбегаются от количества чистящей химии, но большая часть из них оказывается бесполезной. На самом деле, чтобы отмыть сковородку подойдет любое средство от жира и нагара, даже самое дешевое.

Для начала поставьте сковороду на плиту и хорошо прогрейте. Главное — не перекалите посуду, особенно если она у вас антипригарное покрытие. Снимите с плиты горячую сковородку и сразу же нанесите чистящее средство. Буквально на глазах начнется химическая реакция: под воздействием тепла средство активизируется, и грязь начнет отходить сама. Через несколько минут смойте остатки средства теплой водой.

Все дело в том, что тепло размягчает застарелый жир и нагар, раскрывая поры металла. Это позволяет активным компонентам средства проникнуть глубже и быстрее растворить загрязнения, поясняет канал «Готовим с Калниной Натальей«.

