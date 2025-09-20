Что делать, если мясорубка «жует» мясо, наматывает жилы и хрящи

Если мясорубка не крутит фарш, а «жует» и выталкивает его обратно, причина может быть не в приборе. Чаще всего вы допускаете одну и ту же ошибку еще на этапе подготовки. Наладить работу техники помогут три простых правила.

Мясо и детали мясорубки должны быть хорошо охлажденными. Теплое мясо от трения выделяет жир, который затем забивает решетку и нож. За 40 минут до готовки уберите его в морозилку и все части прибора.

Машина может плохо работать из-за тупого ножа. Он не режет, а мнет мясо, делая его рыхлым. Ножи и решетку нужно затачивать раз в сезон точильным камнем и наждачной бумагой, отмечает канал «Готовим с Натальей Калниной«. Самая частая проблема — неправильная сборка. В корпус вставляется шнек, затем нож, а потом решетка, и все нужно зафиксировать прижимной гайкой, не прилагая лишних усилий.

Сразу после использования мясорубку разберите и вымойте мясорубку. Для легкой работы смажьте запчасти растительным маслом.