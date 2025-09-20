Эксперт перечислил способы предотвратить потемнение серебра

Россиянам раскрыли причины появление потемнения серебра. Комментарий представителя «585 Золотой» Татьяны Цениной попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, потемнение серебра — это не признак плохого качества, а естественный процесс, который происходит в результате химической реакции металла с серой. Несмотря на абсолютную естественность потемнения украшений, существуют простые способы, которые помогут минимизировать проблему.

В первую очередь специалистка призвала к правильному хранению аксессуаров: серебряные изделия следует оставлять в сухом месте, лучше всего в специальной коробочке или мешочке из мягкого материала. Кроме того, важно избегать контакта украшений с химией, чтобы предотвратить их потемнение, отметила собеседница издания.

«Не носите украшения в бане, сауне и душе — это поможет предотвратить нежелательные реакции. Протирайте свои серебряные изделия мягкой тканью, периодически используйте профсредства для чистки серебра, чтобы удалить налет до того, как он станет заметным, — заявила Ценина и добавила, что серебряные изделия важно как можно чаще носить, так как они полируются при регулярной носке. — Если ваше серебряное украшение уже изменило цвет, не отчаивайтесь. Существует несколько способов вернуть ему первоначальный блеск: протирайте специальным средством для полировки украшений или просто мягкой тряпочкой. При сильном потемнении отдайте изделия ювелиру для профессиональной чистки, он сможет в том числе восстановить родиевое покрытие на вашем украшении, которое замедляет процесс окисления», — подытожила эксперт.

