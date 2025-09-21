Эксперт предупредил об игрушках, способных навредить питомцам

Сегодня можно найти широкий ассортимент игрушек для кошек и собак, однако далеко не все из них безопасны для питомцев, предупредил директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О том, какие товары способны навредить домашним животным, он рассказал «Ленте.ру».

Так, в резиновых мячах и жевательных игрушках нередко используется синтетический материал поливинилхлорид (ПВХ), сообщил эксперт. Сам по себе он не опасен, однако некоторые производители для придания большей гибкости и мягкости используют токсичные химические добавки, указал он.

«Например, фталаты. При жевании игрушки эти соединения могут попасть в слюну, а вместе с ней и в организм питомца, вызывая впоследствии поражения почек, печени и других важных органов. Или бисфенол А, который придает прочности изделиям, но при этом отрицательно влияет на гормональную систему и может привести к аномалиям в поведении животного», — предостерег Балагуров.

Опасными веществами в игрушках собеседник «Ленты.ру» назвал формальдегид и бром, применяемые для обработки предметов и снижения их воспламеняемости, а также мышьяк и свинец. Последний может использоваться в составе ярких насыщенных красок у, например, теннисных мячей и других дешевых игрушек, обозначил спикер. Они могут постепенно накапливаться в организме питомца и впоследствии приводить к хронической интоксикации и другим тяжелым последствиям.

Помимо отравлений, по словам Балагурова, опасны приступы удушья или проблемы с кишечником из-за попадания туда инородных дел. Навредить питомцу таким образом способны плюшевые мишки с маленькими пластиковыми глазами, различного рода конструкторы, игрушки-дразнилки с перьями и тому подобное.

«Имеет смысл внимательно осмотреть игрушку, убедиться в том, насколько прочно держатся пуговицы, глаза и другие детали. Если есть вероятность, что они могут легко оторваться, лучше сразу удалить такие компоненты, чтобы снизить риск их проглатывания питомцем», — Григорий Балагуров, эксперт по качеству продуктов.

Чтобы обезопасить домашнее животное, при покупке игрушки стоит смотреть на то, из какого материала изготовлено изделие, убежден эксперт. Лучше отдавать предпочтение предметам из резины, хлопка, каучука, джута или натуральной шерсти. Они не содержат опасных химических добавок и безопасны для питомцев, прочны и при этом остаются достаточно мягкими, чтобы не повредить зубы и десны животных.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» призвал избегать игрушек из дешевого и некачественного пластика — именно в них чаще всего оказываются токсичные соединения. О небезопасности материала могут сигнализировать сильный «химический» запах, слишком яркая окраска изделия, а также наличие трещин и прочих повреждений, перечислил он.

«Касаемо рекомендаций по выбору, для собак подойдут прочные резиновые кольца, мячи из натурального каучука или канаты из хлопка. А для кошек — удочки-дразнилки с прочно закрепленными элементами, мягкие мышки без пластиковых глаз, а также шарики из прессованной бумаги или войлока», — заключил эксперт.

Ранее Балагуров предупреждал, что некоторые пищевые добавки и прочие ингредиенты в кормах для животных обладают сомнительной питательной пользой и могут привести к проблемам с ЖКТ, а другие даже увеличивают риск развития тяжелых заболеваний.