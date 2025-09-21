Кинолог назвала особенность маленьких собак

Они более любвеобильны и привязаны к хозяину, чем крупные.

Такие породы часто выводили, чтобы они стали «другом человека» и всегда находились рядом с ним. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по дрессировке Елизавета Ощепкова.

«Маленькая собачка отличается от большой помимо размеров устройством своей психики. Их зачастую нарочно выводили, чтобы они были другом человека, поэтому они более зависимые, любвеобильные, более привязаны к владельцу, чем среднестатистическая крупная собака. Как правило, маленькие собаки выводились с мыслью, что они будут постоянно присутствовать при человеке. На психику собаки, на её способности в нашей жизни сильно влияет направленный отбор (породное разведение). Он был направлен на то, чтобы вывести маленького друга, максимально привязанного к человеку».

Ранее кинолог Владимир Уражевский посоветовал заводить мопсов для детей и пожилых. Собаки этой породы дружелюбны, агрессии они не проявляют.