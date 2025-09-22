Как правильно подкармливать комнатные растения?

Чтобы комнатные растения радовали долгое время, нужно уделять внимание их правильной подкормке. Издание Pravda.Ru рассказало о тонкостях этого процесса.

Без дополнительных питательных веществ растения становятся восприимчивее к вредителям, плохо переносят пересадку и теряют зелень. Правильная подкормка помогает ускорить рост побегов, продлить период цветения, восстановить силы после холодного периода и в целом поддержать иммунитет.

Зимой растения лучше не кормить, так как большинство культур отдыхает и дополнительные минералы не усваиваются. Весной важно начать подкормку для пробуждения, летом — для поддержки цветения и появления новых побегов. Осенью частота подкормок снижается для подготовки к зиме. Для зеленых растений подойдут подкормки с азотом, для цветущих — с калием и фосфором. Перед внесением нужно немного полить растение чистой водой, чтобы полезные вещества равномерно распределились по почве.