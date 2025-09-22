Как подготовить собаку к поездке на машине

Кинолог Голубев рассказал о правилах перевозки собаки в автомобиле. Перевозка собаки в авто может стать настоящим испытанием. Для того чтобы поездка не стала источником стресса и для животного, и для человека, к ней нужно хорошенько подготовиться. Главными правилами поделился российский кинолог.

Как приучить собаку к поездкам на машине

Попытка посадить собаку в машину без предварительной подготовки может привести к неприятным последствиям, таким как вестибулярные расстройства или стресс, предупредил в интервью РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, даже к поездкам на короткие расстояния питомца лучше приучать ещё в раннем возрасте, постепенно увеличивая время поездки.

А начинать стоит с простого: дать собаке обнюхать салон и внимательно всё изучить в салоне автомобиля.

Как подготовить собаку к поездке на авто

Питомцу лучше подкрепиться не менее чем за два часа до отправления. Перед посадкой в машину Голубев посоветовал устроить активную прогулку, чтобы собака немного устала.

Салон или переноску нужно застелить впитывающими пелёнками, а в дороге предусмотреть туалетные паузы.

Что ещё важно

Кинолог отметил, что поездка с животным приравнивается к перевозке груза.

Поэтому пёс не должен мешать водителю, ограничивать его обзор или создавать угрозу аварийной ситуации.

«Крупную собаку лучше разместить в багажном отделении в просторной переноске. Или, если машина позволяет, разделить багажное отделение от салона решёткой», — сказал Голубев.

Небольшого питомца можно перевозить на заднем сиденье, закрепив специальным ремнём безопасности (выглядит как шлейка и крепится к сиденью).

Если животное начало беспокоиться или суетиться, специалист советует сделать остановку, выйти на прогулку и предложить воду. Даже если всё в порядке, но поездка дальняя: желательно останавливаться каждые три часа.