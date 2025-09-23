Почему не всходят петунии: ответ садовода
Петунию нельзя назвать прихотливым растением, но всходит она не у всех. Чаще всего это происходит из-за того, что садоводы нарушают самые базовые правила посадки. В первую очередь, стоит понимать, что хорошие семена взойдут в любом случае — все растения стремятся к жизни. Обращайте внимание на качество посадок: они должны быть целыми и не заплесневелыми. Сделайте небольшую теплицу, чтобы контролировать тепло и влажность внутри было проще. Посадки лучше оставить под солнцем, но если места нет, то просто установите лампу сверху.
Часто проветривать свой сад не стоит, лучше откройте теплицу полностью, когда семена окрепнут. Если семена так и не взошли за две недели, то надеяться на пышные букеты уже не стоит. В этом случае проще все посеять заново, как советует автор канала «Палисадничек». Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как из опилок сделать отличное удобрение для огорода. Оно улучшит рост картофеля, моркови и клубники.