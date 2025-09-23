Пять продуктов, из-за которых быстро забьется раковина

Мы часто сливаем в раковину все остатки кулинарных экспериментов, не задумываясь, насколько это может быть вредно. Вряд ли что-то произойдет за один раз, но в перспективе это ведет к засорам, в борьбе с которых будет бессилен даже вантуз. Основной враг слива — масло. Лучшим вариантом будет положить в слив пакет и слить все туда, после чего выбросить в мусорное ведро. Также не стоит сливать в раковину кофейную гущу и остатки чая. Эти мелкие частицы оседают в трубе и не дают воде пройти дальше.

Еще частое занятие домохозяек — мытье ложек и скалок в муке. Под воздействием воды мука буквально превращается в тесто, которое забивает слив. Автор канала «Она знает» также развеивает миф о том, что засор сможет победить обычная сода с уксусом. Замор действительно уйдет на некоторое время, но если вы раскрутите трубу и посмотрите на содержимое, то увидите плотную белую пробку. Такая же история произойдет и с кислородным очистителем. Ранее «ГлагоL» писал о том, как очистить микроволновую печь с помощью мокрого полотенца. После этой махинации вам больше не придется оттирать жир от техники часами.