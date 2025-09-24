Как правильно ухаживать на филодендроном

По мнению блогера и «стилиста растений» Натана Томаса, филодендрон входит в десятку самых удобных для городского жителя растений. Этот экзотический цветок прост в уходе, но в интерьере он смотрится очень эффектно. «Лента.ру» выяснила, как правильно ухаживать за тропическим растением филодендрон в домашних условиях.

Что такое филодендрон

Филодендрон — многолетнее декоративно-лиственное растение семейства Ароидные. Его название происходит от греческих слов philo (любовь) и dendron (дерево), что означает «любящий деревья», и указывает на образ жизни многих видов филодендронов — они являются эпифитами или полуэпифитами, растущими на деревьях в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Уход, который требует филодендрон, относительно несложен, а его формы очень разнообразны, благодаря чему растение стало одним из самых востребованных «питомцев» по всему миру, говорит в беседе с «Лентой.ру» главный технолог компании «СельХозТрест» Елена Игнатьева.

Все виды растения принято делить на два типа:

вьющиеся лианы (например, Филодендрон лазящий) лучше всего подходят для подвесных кашпо или опор;

древовидные (кустовые) формы (например, Филодендрон Селло или Филодендрон Медуза) ценятся за крупные декоративные листья, которые могут быть разной формы и окраса (от темно-зеленого до бордового, одноцветные или с вкраплениями).

Популярные виды филодендрона

Филодендрон краснеющий (Philodendron erubescens). Один из самых неприхотливых видов растения: он не станет возражать против плохого освещения и не завянет, даже если хозяин забудет его полить. При этом филодендрон краснеющий может круглый год радовать глаз красотой своих удлиненных листьев на красно-коричневых черенках.

Филодендрон двоякоперистый (Philodendron bipinnatifidum). Гигант среди комнатных собратьев. Подходит либо для очень большой квартиры, либо для холла общественного учреждения. Этот цветок обладает перистыми листьями и толстым стволом с интересным узором, корни у него воздушные, змееподобные, в природе они служат подставками для тяжелых ветвей и дополнительными каналами питания.

Филодендрон Ксанаду (Philodendron xanadu). Самый светолюбивый среди филодендронов. Это тоже очень большое растение, в длину оно может достигать четырех метров. Обладает эффектными перистыми листьями. Идеально для офисов и других хорошо освещенных просторных помещений.

Филодендрон гитаровидный (Philodendron panduriforme). Листья этого цветка действительно напоминают гитару. Может достигать трех метров в высоту, поэтому тоже подходит для больших помещений, но обязательно с отоплением, так как растение теплолюбивое.

Филодендрон плющевидный (Philodendron hederaceum) часто путают с филодендроном лазящим — у них похожая форма листьев и оба вида являются лианами. Цветок может жить в горшке, но только в сожительстве с другими растениями: он будет карабкаться по стволам деревьев, достигая внушительных размеров.

Филодендрон бородавчатый (Philodendron verrucosum). Обладатель густо-зеленых листьев со светлым рисунком жилок, напоминающим свечение, и неповторимым бордовым узором между ними. Это довольно хрупкое растение, поэтому при пересадке следует проявлять осторожность.

Филодендрон стоповидный (Philodendron pedatum). Это лиана, которая активно взбирается по любой вертикальной поверхности, достигая в длину двух метров. Имеет причудливой формы листья, напоминающие след животного или бабочку.

Филодендрон лучистый (Philodendron radiatum). Крупная лиана, может достигать метра в длину. Ее стебель, сначала мягкий и плетущийся, со временем деревенеет. Листья молодого растения имеют овальную форму, но по мере роста становятся перистыми. При недостаточном освещении растение теряет привлекательность.

Уход за филодендроном

Освещение

Филодендроны в природе растут под пологом тропического леса, а значит, привыкли к большому количеству рассеянного света. Растения категорически не стоит подставлять под прямые солнечные лучи, которые оставляют на их нежных листьях ожоги, говорит в беседе с «Лентой.ру» специалист по уходу за растениями и агроном с платформы «Авито Услуги» Александр Еремин.

«В глубокой же тени филодендроны начинают чахнуть: междоузлия вытягиваются, мельчают листья, а пестрые сорта теряют свою уникальную окраску», — Алексей Еремин, специалист по уходу за растениями и агроном.

Идеальное освещение филодендроны могут получить на восточном или западном окне: им достаточно мягкого утреннего или вечернего солнца. Северные окна подойдут только для сортов с чисто-зелеными листьями. Можно разместить филодендрон и с южной стороны, но делать это надо или в глубине комнаты, или создавая искусственную тень. В противном случае на листьях могут появиться бурые или желтые сухие пятна.

Полив

Поливать растения нужно регулярно, по мере пересыхания верхнего слоя почвы на два-три сантиметра. Летом филодендрон поливают примерно один-два раза в неделю, зимой — два раза в месяц, особенно при прохладной температуре.

Еще одно правило — избегать застоя воды, чтобы защитить от поражения гнилью корневую систему, рассказывает руководитель направления ухода за садами компании «Территория ландшафта» Юлия Лебедева.

«Поливать филодендрон лучше отстоянной водой, контролируя температуру — оптимальная для него комнатная, ни в коем случае не холодная. И не используйте воду из колодца или скважины: филодендроны чувствительны к примесям извести», — Юлия Лебедева, руководитель направления ухода за садами.

В свою очередь, владелица интернет-магазина «Корзина Цветов» Оксана Лукияненко в беседе с «Лентой.ру» советует использовать для полива филодендрона лейку с тонким носиком и обязательно сливать воду из поддона через 15 минут после полива.

Опрыскивание

Как и все тропические растения, филодендроны предпочитают высокую влажность воздуха (60–80 процентов). Если уровень влажности низкий (менее 30 процентов), рост растения замедляется, появляются желтеющие листья, подсыхающие по краям. Кроме того, в условиях низкой влажности цветок легче поражают болезни и вредители.

«Для повышения влажности рекомендуется регулярно опрыскивать листья филодендронов мягкой, отстоянной водой. Однако этот метод дает кратковременный эффект. Более эффективный и стабильный способ — использование увлажнителя воздуха», — Елена Игнатьева, главный технолог.

Самый простой способ повысить влажность — установить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой, при этом дно горшка не должно касаться воды. Другой вариант — разместить филодендрон в группе с другими растениями: вместе они создадут более влажный микроклимат.

Температура

Температурный режим крайне важен для филодендронов, поскольку это теплолюбивые растения, которые совсем не переносят холод. Оптимальная температура в помещении для их роста — плюс 20–25 градусов в весенне-летний период. Зимой допустимо похолодание, которое может достигать плюс 16–18 градусов, но не ниже.

«Резкие перепады температуры и холодные сквозняки — злейшие враги филодендрона. Проветривая комнату зимой, убирайте цветок с холодного воздуха. Не ставьте его возле кондиционеров или часто открывающихся окон», — Алексей Еремин, специалист по уходу за растениями и агроном.

Зимой важно следить, чтобы листья филодендрона не касались холодного стекла, а горшок не стоял на подоконнике без подставки, дополняет Оксана Лукияненко.

Если в помещении стало прохладно, необходимо сократить полив растения, но не прекращать полностью увлажнение воздуха, советует эксперт.

Почва и подкормка филодендронов

Почва

Филодендроны любят рыхлый и питательный субстрат, не склонный к уплотнению. Идеальный состав: универсальный грунт для декоративно-лиственных растений плюс перлит или вермикулит (1:1 с почвой), плюс немного кокосового волокна или сфагнума, советует Оксана Лукияненко.

Для филодендрона лучше всего подойдет пластиковый или керамический горшок с дренажными отверстиями и слоем керамзита на дне.

Подкормка

Кормить филодендрон лучше всего комплексными минеральными удобрениями, хотя можно использовать и специальные удобрения для ароидных растений, говорит Юлия Лебедева. Удобрения лучше растворить в слегка подкисленной воде чуть теплее комнатной температуры — тогда микроэлементы усвоятся легче и быстрее.

«Обычно хватает 1–2 подкормок в месяц. Но надо следить за состоянием растения: перекорм так же недопустим, как и недокорм», — Юлия Лебедева, руководитель направления ухода за садами.

Пересадка и обрезка филодендронов

Пересадка

Молодые, активно растущие сорта филодендрона пересаживают ежегодно по весне. Взрослые экземпляры — раз в два-три года. Пересадка филодендрона проводится при полном освоении корневой системой земляного кома (корни начинают прорастать через дренажные отверстия). Новый горшок в диаметре должен быть лишь на два-три сантиметра шире предыдущего. Слишком просторная емкость провоцирует закисание свободной, неосвоенной корнями почвы, поэтому может возникнуть корневая гниль, предупреждает Александр Еремин.

Обрезка

Обрезка — полезная процедура, которая помогает сделать растение пышнее. Чтобы создать более кустистую форму, можно прищипывать верхушки побегов — это стимулирует рост боковых почек, из которых может развиться лист и стебель.

«Регулярно удаляйте сухие, поврежденные или больные листья острым стерильным инструментом: секатором или ножом. Если лиана стала слишком длинной и голой у основания, можно радикально обрезать стебель, оставив пенек с несколькими междоузлиями», — Алексей Еремин, специалист по уходу за растениями и агроном.

При этом стоит помнить, что сок филодендрона может вызывать раздражение кожи, поэтому работать следует в перчатках.

Дополнительные советы

Протирание листьев. Регулярное протирание листьев мягкой влажной тканью удаляет пыль, которая блокирует устьица и затрудняет процессы фотосинтеза и транспирации. При этом не рекомендуется использовать химические «глянцеватели».

Опора. Вьющимся видам филодендронов необходима опора (моховой столб, кокосовая опора), которую следует поддерживать во влажном состоянии, так как воздушные корни растения проникают в опору, получая дополнительную влагу и питание.

Размножение филодендрона возможно несколькими способами, включая верхушечные черенки, стеблевые черенки и воздушные отводки. При этом наиболее распространенным считается размножение верхушечными черенками, позволяющее быстро получить новое взрослое растение.

Цветение. Филодендроны редко цветут в домашних условиях, поскольку требуют особых условий содержания, близких к природным. Однако при должном уходе вероятность того, что вы сможете полюбоваться цветками филодендрона, станет заметно выше.

Борьба с вредителями. Главные враги филодендронов в домашних условиях — это тля, белокрылка и паутинный клещ. Кроме того, возможны проблемы с мучнистым червецом. Для предотвращения появления вредителей нужно следить за влажностью, освещением, режимом полива и опрыскивания.

«Если вредители все же появились, бороться с ними придется с помощью инсектицидов или более мягких биопрепаратов, строго следуя инструкции», — Юлия Лебедева, руководитель направления ухода за садами.

Соблюдение простых правил в отношении полива, освещения и подкормок позволяет без особых усилий вырастить красивое и здоровое растение, которое украсит любой интерьер, заключила собеседница «Ленты.ру».