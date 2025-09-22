Агроном сообщил, чем нужно удобрять растения в сентябре

Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов рассказал, что в сентябре растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

В беседе с 360.ru эксперт сообщил, что фосфор и калий хорошо влияют на одревеснение побегов и они помогают растениям хорошо перезимовать.

Как отметил Маслов, рядом с плодовыми многолетними кустарниками и деревьями нужно убрать листву. Также необходима обрезка и укладка, особенно плодовым и декоративным кустарникам.

«Их пригибают к земле и укрывают листом или нетканым материалом, когда наступают первые морозы. Делать раньше не нужно, потому что растения поразятся грибком и могут просто сгнить», — уточнил эксперт.

